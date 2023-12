Spogliatoi. Testa festeggia:: "Vittoria prestigiosa»

A fine gara euforia nello spogliatoio del Casumaro, una vittoria esterna che consente un bel passo in avanti in classifica, lasciando la zona pericolosa dei play out. Non sta nella pelle Massimiliano Testa: "E’ una vittoria prestigiosa – commenta con orgoglio l’allenatore del Casumaro – spero che sia la prima di una lunga serie. L’importante sarà mantenere lo stesso atteggiamento anche con squadre alla nostra portata. Oggi abbiamo dimostrato che possiamo giocarcela contro chiunque, come del resto abbiamo fatto anche con Mesola e Portuense". Dopo nove risultati utili consecutivi si interrompe la lunga serie positiva della Comacchiese dall’avvento di mister Bresciani. Secondo l’allenatore lagunare la svolta è stato l’errore dal dischetto nel secondo tempo. "Se Neffati avesse segnato sarebbe stato l’episodio decisivo – afferma Mauro Bresciani – Il primo tempo è stato equilibrato, nella ripresa il Casumaro praticamente non si è mai reso pericoloso".