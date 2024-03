Spogliatoi. "Vicini al vantaggio nel primo tempo»

Il Montefano rimane in corsa per il primo posto. "Vogliamo giocarcela fino in fondo. Ci crediamo – dice mister Mariani – e dovremo fare il nostro cammino, alla fine faremo i conti". Riflettori sul match contro l’Osimana. "È stata una partita strana. Nel primo tempo potevamo andare in vantaggio con il palo di Bonacci, nella ripresa siamo partiti benissimo, poi c’è stato l’episodio dell’espulsione e si rischia anche di perdere. Ci siamo risistemati e alla fine in ripartenza potevamo anche prendere i tre punti".