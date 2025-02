Spogliatoio. Gori: "Felice per Alberto spero possa essere la svolta»

Parla di vittoria della possibile svolta mister Mattia Gori al termine della gara col Corticella. "Sono molto contento della gara – le sue parole - avevo già fatto i complimenti ai ragazzi alla fine del primo quando dovevamo essere già almeno 2-0, perché il loro portiere ha fatto due grandi interventi e in una palla inattiva ci siamo scontrati fra di noi quando potevamo segnare. Ma queste sono le gare più pericolose, quelle che pensi che possono essere maledette. Per questo dico che siamo stati bravissimi a non mollare mai e a trovare a 4’ dalla fine un gol voluto con grande forza".

Prima della gara Gori aveva difeso Formato dalle critiche pesanti ricevuta da Miramari, tecnico del Forlì, dopo la gara di una settimana fa e così il suo gol assume un valore doppio. "Sono felice per Alberto - prosegue Gori - che stava soffrendo l’astinenza dal gol, è un ragazzo che ci dà sempre tanto. Ma questo vale per tutti: già dal riscaldamento avevo detto al mio vice che avremmo vinto al 100%, avevo visto tutti concentrati e sono contento per loro".

Il quinto successo nelle 10 gare dell’era Gori (terzo nelle ultime 5 giornate) può essere uno spartiacque anche per le ultime 9 giornate. "La vittoria spero che dia soprattutto serenità – conclude - nel senso che mi piacerebbe vedere giocare con meno frenesia e ansia la squadra. Con più serenità possono uscire fuori le nostre migliori qualità tecniche. Sono due gare, col Forlì e qui, che in non possesso stiamo facendo ottime cose, anche con la palla fra i piedi abbiamo fatto bene perché giocare contro il Corticella è difficilissimo: sono una squadra che nel recupero palla verticalizza subito di prima dietro alla tua linea di difesa, con tre attaccanti di gamba che attaccano la profondità per 100 minuti su 100. Per i difensori è difficile giocare contro queste squadre. Anche per questo è una vittoria davvero pesante che spero ci possa liberare mentalmente".