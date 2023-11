Sport e sociale. Pro Soccer sempre avanti: una squadra iscritta al campionato per atleti con disabilità

La Pro Soccer parteciperà al campionato di calcio per atleti con disabilità. Un progetto in collaborazione con la Figc, Divisione calcio paralimpico e sperimentale. Il campionato di calcio a sette inizierà il prossimo sabato e finirà il 27 aprile: la società neroverde ha formato una squadra in grado di affrontare un campionato regionale di calcio a sette, che comincerà a inizio novembre. "Per noi è una grande gioia – ha spiegato Benedetta Mazzini, presidente Pro Soccer Lab – riuscire a portare il pallone là dove, spesso, non arriva per pregiudizi e altre difficoltà. La bellezza di tutto questo è proprio il fatto di riuscire a creare un percorso calcistico organizzato e strutturato, per un progetto di crescita che riesca anche a motivare e far divertire i ragazzi che, infatti, non vedono l’ora di tornare al campo per giocare a calcio. Riuscire a unire, includere e dar vita a nuove emozioni sempre in nome del gioco più bello del mondo è per noi motivo di grande orgoglio. Ci tengo a ringraziare la Figc e tutti coloro che si sono messi a disposizione del progetto, a partire dai nostri mister e collaboratori".

Il campionato, che partirà la prossima settimana e finirà il 27 aprile, avrà la formula del sette contro sette e sarà a livello regionale. Tutte le partite si giocheranno di sabato mattina, ogni quindici giorni, e vedranno sette squadre coinvolte, compresa la Pro Soccer Lab. A far parte del progetto, seguendo e allenando gli atleti coinvolti, saranno Cecilia Roncucci e Antonio Mazzini.