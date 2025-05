Sport inclusivo. Bellissima iniziativa ieri a Terranuova

Arezzo, 23 maggio 2025 – Si è svolta ieri pomeriggio, allo stadio comunale Mario Matteini di Terranuova Bracciolini, la prima partita del progetto “Calcio Champagne”, un’iniziativa innovativa e inclusiva promossa da Arkadia e ASD Terranuova Traiana, con il patrocinio del Comune di Terranuova Bracciolini. In campo, per una partita amichevole, i ragazzi e le ragazze di Arkadia e gli amici dell’Olmoponte Santa Firmina. Un pomeriggio di emozioni autentiche, fatto di sorrisi, abbracci, fatica condivisa e passaggi che valgono più di un gol. L’iniziativa non è una semplice attività sportiva, ma un nuovo modo di pensare il calcio: non più diviso tra atleti con e senza disabilità, ma vissuto come spazio comune, dove ognuno può dare il proprio contributo, indipendentemente dalle proprie caratteristiche o fragilità.

Non esistono categorie parallele, non ci sono squadre “speciali”, ma una sola realtà unita sotto gli stessi colori: quella dell’ASD Terranuova Traiana. “Grazie ad Arkadia e Terranuova Traiana – ha detto l’Assessore alle politiche sociali Giulia Bigiarini - che, insieme, portano avanti il valore dell’inclusione nella maniera più accessibile e concreta possibile. Questo progetto è una testimonianza viva di come lo sport possa essere un ponte tra le persone e uno strumento di vera partecipazione sociale”. A sottolineare il significato profondo dell’iniziativa, anche le parole di Daniele Lapi, referente di Arkadia: “questo - ha detto - è un vero progetto di calcio inclusivo: non si tratta di un’attività parallela o separata, ma i ragazzi e le ragazze di Arkadia fanno calcio all’interno della società di calcio Terranuova Traina, insieme. È un modo per abbattere barriere e costruire relazioni autentiche, attraverso il gioco e la condivisione”.