Sportheca, ormai ci siamo. Il Pontedera "cambia"

Mentre la squadra si prepara alla delicata sfida casalinga col Perugia – domenica al Mannucci, ore 17,30 – la società continua nella sua strada verso il rafforzamento. In attesa che venga ufficializzato il passaggio al fondo finanziario brasiliano Sportheca con il quale le trattative, in corso da mesi, sembrano ormai in dirittura d’arrivo (si parla di mettere nero su bianco entro la metà di novembre), nei giorni scorsi si è svolto infatti un evento pubblico, dal titolo "Insieme dentro e fuori dal campo", promosso per celebrare valori, progetti e legami che rappresentano la forza del club, che ha avuto per protagonisti il presidente Simone Millozzi e il direttore organizzativo e marketing Andrea Bargagna per la società, e i rappresentanti dei sette sponsor che griffano la tenuta da gioco dei giocatori di Menichini. Ossia, Casa di Cura San Rossore, Freezanz, LB Toscana Service, Protec, Giadil Noleggio, Servizio Protetto e Cridav Italia.

"Da quasi quindici anni il Pontedera milita nel professionismo – ha ricordato Millozzi – e questo, per una realtà come la nostra, è un risultato straordinario. Abbiamo visto come club anche con pubblico e risorse maggiori alle nostre abbiano attraversato crisi o siano scomparse. Il nostro modello si basa su una rete di relazioni, su un territorio che sostiene la squadra e che condivide un progetto di lungo periodo" "Il lavoro di Bargagna – ha ripreso il primo dirigente granata - è fondamentale per la società, perché si basa su un rapporto con gli sponsor. E questo ci consente di fare un calcio sostenibile, perché il supporto che arriva da questi sponsor non è solo di tipo economico-finanziario, ma è a tutto tondo. Quando il nostro direttore incontra tutti gli sponsor, non fa un discorso legato soltanto al mondo del calcio, ma tocca varie sfaccettatura. Si entra in una sorta di responsabilità sociale che è un valore aggiunto e che ci permette di poter fare qualcosa di bello anche fuori dal calcio".

"Oggi la sponsorizzazione – ha aggiunto Bargagna - è una scelta strategica della società. Sponsorizzare a spot ormai non ha senso, serve entrare nel network Pontedera, che significa creare opportunità sia di "B2B" che "B2C", perché sponsorizzare deve essere un modo per fare business. Stiamo cercando di migliorare questo metodo di fare impresa insieme. Sei anni fa, quando sono arrivato in questo club, gli sponsor erano pochi e limitati alla semplice visibilità, in questi anni invece abbiamo costruito una rete solida e di ampio respiro, basata su valori reputazionali e sull’impegno per la sostenibilità ambientale. Al punto che oggi siamo il primo stadio nel mondo con seggiolini di plastica riciclata e uno di quelli più all’avanguardia per il manto erboso".

Stefano Lemmi