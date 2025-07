Sporting, altro scudetto

Lo Sporting Amp Football Fano è di nuovo campione d’Italia. I fanesi hanno sbaragliato ancora la concorrenza, nell’ultimo fine settimana a Correggio, dove si è disputata l’ultima tappa del campionato italiano di calcio amputati organizzato dalla Fispes. Due giornate intense, che hanno visto le tre rivali – Sporting Fano, Vicenza e Insuperabili – affrontarsi con determinazione, spirito di gruppo e grande rispetto reciproco. Ma capitan Luigi Magi e compagni, che avevano aperto il campionato con grande intensità, hanno saputo consolidare il vantaggio nelle tappe iniziali e difenderlo fino all’ultimo appuntamento, pur in condizioni difficili. Con una rosa ridotta a sette giocatori nella giornata finale, lo Sporting ha dimostrato solidità e compattezza, portando a termine una stagione di alto profilo.

"E’ stato un campionato avvincente, in cui tutto si è deciso soltanto all’ultima giornata, nulla è stato scontato – sottolinea il Ct della Nazionale italiana Francesco Ramunno, presente alle finali –. Per assegnare lo scudetto si è dovuta attendere l’ultima partita tra Sporting e Insuperabili per via della differenza reti. Faccio i complimenti a tutti questi ragazzi che, nonostante l’afa, hanno messo in campo le loro qualità e potenzialità".

Per i fanesi la soddisfazione è proseguita con la consegna dei premi individuali, votati da una commissione tecnica composta dallo staff della Nazionale Italiana: Lorenzo Marcantognini, fanese doc, è stato premiato come miglior Under 23 del torneo, mentre Krystian Kaplon è risultato il capocannoniere del campionato 2025 e Daniel Priami giudicato miglior portiere. Il pallone d’oro, miglior giocatore del campionato, è andato invece a Francesco Messori del Vicenza Calcio Amputati. e.f.