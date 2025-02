Sporting Cecina-Cuoiopelli. Alla squadra di Miano basta un tempo per vincere. I biancorossi sono a un passo dalla retrocessione

SPORTING CECINA 3 CUOIOPELLI 0

SPORTING CECINA: Cappellini, Fiorentini (68’ Nigiotti), Fiorini, Ghilli (68’ Giovannucci), Startari, Cionini, Olivotto, Diagne (60’ Brizzi), Skerma (79’ Di Tanto), Lika (83’ Fofana), El Falahi; a disposizione Gliatta, Milano, Pozzobon, Biondi. Allenatore Sebastiano Miano.

CUOIOPELLI: Fogli, Bindi (82’ Bocini), Tuzi (51’ Arrigucci), Hanxhari, Porcellini (88’ Innocenti), Duranti, Rocco (60’ Turini), Tassi, Ceglie (60’ Pinna), Campo, Vannuzzi; a disposizione Pannocchia, Ferraro, Mancini. Allenatore Francesco D’Addario.

Arbitro: Nicolo Andrea Briganti di Carrara (assistenti Davide Rontani di Firenze e Francesco Cerino di Lucca).

Marcatori: 17’ Skerma, 39’ Olivotto, 44’ Diagne.

Note: espulso Hanxhari al 60’.

CECINA – Allo Sporting Cecina è bastato un tempo per battere la Cuoiopelli. Tre a zero quando mancava ancora un minuto alla fine della prima frazione. Cecina sul velluto e niente da fare per la Cuoiopelli che resta a 5 punti, ultima in classifica, a sedici punti di distanza dalle penultime (Certando e Ponte Buggianese) e a ventuno lunghezze dal quintultimo posto. Il primo responso per la Cuoiopelli in questa stagione è che, semmai dovesse accadere un miracolo, non potrà salvarsi direttamente. Potrà solo farlo passando dai play out. Ma questi sono solo i freddi numeri della matematica alla alla quale, nel calcio, è impossibile sottarsi anche di fronte ad altre evienze. Che sono chiare. La Cuoio, seppur volenterosa e anche capace di palesare a tratti un calcio interessante, ha la strada spianata verso la Promozione. Non ci sono speranze. A Cecina la Cuoio ha giocato, si è impegnata, non ha risparmiato energie. Ma ai padroni di casa è bastato un tempo per conquistare i tre punti. Skerma al 17’ ha sbloccato il risultato. Poi è stata partita vera per una ventina di minuti quando i biancorossi di D’Addario hanno cercato di recuperare lo svantaggio. Ma al 39’ Olivotto e al 44’ Diagne hanno chiuso i conti e nella ripresa non ci sono stati sussulti.