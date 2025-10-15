Sporting Forte-Lido: un derby scoppiettante. Finisce pari anche Montagna-Nhul Viareggio

Il campionato di Terza categoria offriva nella 2ª giornata appena andata in archivio, dopo i tre posticipi del lunedì sera, due derby versiliesi entrambi nel girone B di Lucca. E sono terminati entrambi in perfetta parità. Ma vediamo tutto nel dettaglio.

Girone B di Lucca. Il clou era nel caldissimo primo pomeriggio di sabato col super-derby in via Versilia tra lo Sporting Forte dei Marmi ed il Lido di Camaiore, match impreziosito dalla contemporanea presenza da avversari degli eterni fratelli Francesco e Federico Tosi (il 45enne dei fortemarmini ed il 46enne dei lidesi sono entrambi subentrati giocando la seconda metà della ripresa) che ha attirato sul campo anche le telecamere del noto format tematico social/tv ’Palla al centro’ che questo venerdì proporrà uno speciale sui due miti viventi del calcio locale e non solo. Ma venendo alla partita... le emozioni non sono certe mancate, anzi. È finita 3-3, con ribaltamenti e contro-ribaltamenti, oltre che qualche polemica per alcuni errori arbitrali. Lo Sporting Forte di Gabriele Maggi era passato in vantaggio al 18’ col gol di Salvini. Poi il Lido di Alessandro Marsili aveva pareggiato 3 minuti dopo con Giovannini. Nella ripresa i cavallucci ospiti mettono la freccia con le inzuccate del centrale Gabriele Del Chiaro (migliore in campo) e di Michele Gemignani (ormai reinventato attaccante dopo un passato da difensore). Sul 3-1 sembra finita... ma i padroni di casa non mollano e riacciuffano il pari segnando prima con Macchiarini e poi allo scadere con bomber Gianmarco Landi per il definitivo 3-3. Segno X anche nell’altro derby di giornata: quello fra la Montagna Seravezzina ed il Non ho una lira Viareggio. Al “Tognocchi“ di Minazzana finisce 1-1 con botta e risposta nel secondo round tra Dazzi per i seravezzini e Marinari (su punizione) per i viareggini. Rigenerante vittoria “di cortomuso“ da parte del Retignano che espugna 1-0 il campo del Veneri massimizzando la rete di Gurraj. Senza reti invece il confronto tra Lucca Ovest e Stiava (i gialloblù prendono un palo e falliscono due ghiotte chance). Nel "monday-night" lo Sporting Camaiore coglie i 3 punti battendo 1-0 il San Lorenzo grazie al gol-partita del solito Marzio Luisotti su specialità della casa: il calcio di punizione...è sentenza!

Girone unico di Massa. In casa è 2ª sconfitta di fila senza segnare in campionato per Sporting Marina (che lunedì sera al “Pedonese“ ha perso 1-0 col Filattiera) e Terrinca (schiantato sabato 5-0 dallo Spartak Apuane).