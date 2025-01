Sprint L’Imolese vuole tornare a fare punti

L’Imolese fa tappa ad Altopascio, dove oggi alle 14.30 sfida i padroni di casa del Tau, nella prima trasferta del 2025 (arbitra Isoardi di Cuneo). Tre partite senza vittoria e la voglia di vendicare la bruciante sconfitta dell’andata al Galli, arrivata a tempo scaduto con un gol di Lombardo (2-3) dopo aver rimontato un doppio svantaggio. Tanti i motivi dunque per cercare di ritrovare il sorriso e rilanciarsi in zona playoff. Ma servirà una prestazione di spessore per uscire con dei punti dal Comunale, lì dove il Tau ha conquistato otto vittorie e subito una sola sconfitta, due mesi fa, per mano del Lentigione, tant’è che il rendimento interno dei toscani è il primo dell’intero gruppo (24 punti in 9 gare). Ma questo non deve intimorire più di tanto i rossoblù, che spesso, lontano dalle mura amiche, hanno mostrato proprio il meglio di se stessi, uscendo sconfitti soltanto una volta (a Riccione) in tutta la prima metà del campionato. D’Amore lo sa e alla vigilia carica i suoi, ma allo stesso tempo li mette anche in guardia, conscio che la posta in palio pesa. "Affrontiamo una delle migliori squadre del girone – dice –. Il Tau è stato fin qui protagonista di un campionato importante e sta mantenendo una media punti davvero alta. Noi scenderemo in campo comunque per fare una grande partita, cercando di portare a casa il risultato pieno". Non cambia mentalità e nemmeno approccio il mister dell’Imolese, a cui però ancora manca il colpaccio contro una delle prime tre della classe, avendo raccolto zero punti contro Forlì, Ravenna e Tau stesso. Parlando di campo, restano da valutare le condizioni di Agbugui, mentre potrebbe riprendersi una maglia dal 1’ Vlahovic, centellinato nell’ultima partita. "Abbiamo qualche acciacco fisico e non tutti saranno disponibili, ma ci stiamo preparando al meglio per entrare in campo e riscattare la prova con il Corticella che ci ha lasciato un po’ di amaro in bocca. C’è tanta voglia di ripartire e fare bene". Dall’altra parte il tecnico degli amaranto, Simone Venturi, avrà per la prima volta da inizio stagione tutto il gruppo a completa disposizione.

Le altre gare: Corticella-Piacenza, Fiorenzuola-Sasso Marconi, Cittadella Vis Modena-Pistoiese, Forlì-United Riccione, Lentigione-Prato, Ravenna-Sammaurese, Progresso-Tuttocuoio, Zenith Prato-San Marino Calcio.

La classifica: Forlì 42, Ravenna 41, Tau 39, Pistoiese 34, Lentigione 33, Imolese 30, Tuttocuoio 28, Prato 22, Sasso Marconi, Piacenza e Cittadella Vis Modena 21, Progresso e Zenith Prato 19, United Riccione e Corticella 18, San Marino Calcio 15, Sammaurese e Fiorenzuola 12.