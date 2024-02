Sputi, minacce e offese. Non è più calcio, ma Far-West

Decisa data e sede della finale della Coppa Italia "Maurizio Minetti" di Promozione.

Mercoledì 20 marzo sul sintetico "Filippetti" di Zola Predosa (ore 20.30) lo Sporting Scandiano del trainer Lorenzo Baroni affronterà i romagnoli del Bakia Cesenatico.

Il giudice sportivo. In Eccellenza (oltre alle squalifiche del Montecchio di cui si parla nell’articolo sopra), una giornata a Bationo (Fabbrico).

In Promozione multa di 250 alla Sammartinese perché propri tifosi rivolgevano insulti e minacce alla terna. Due gare a Barozzi e Bonini (Baiso/Secchia) Una gara a Minutolo (Baiso/Secchia), Gandolfi (Boretto), Previato (Campagnola) e Ghiretti (Riese).

In Prima categoria stop fino al 6 marzo per coach Andrea Di Martino (Daino S.Croce) per comportamento non regolamentare.

Quattro turni al difensore Nicholas Campana (Povigliese) perché a fine gara colpiva con uno sputo l’allenatore avversario. Una gara a Verduri (Boca Barco), Carta (Daino S.Croce), Benfatti (Original Celtic Bhoys), Casareggio e Ferrari (Reggiolo), Amdouni (Rubierese), Ascari (S.Prospero Correggio), Vezzani (Virtus Libertas).

In Seconda categoria out fino al 10 marzo mister Matteo Spaggiari (Reggio Calcio) per gravi proteste verso l’arbitro. Una gara a Aleotti (Gualiterese), Negri (Novellara) e Patteri (Sporting Cavriago).

In Terza categoria inibito fino al 24 marzo il dirigente Giuseppe Monteleone (Ramiseto/Ligonchio), espulso per doppio giallo, mentre usciva dal campo proferiva frasi minacciose ed intimidatorie vero l’arbitro, fino al 17 marzo il dirigente Fabio Troia (Vetto) per comportamento irriguardoso verso l’arbitro, fino al 10 marzo il dirigente Emanuele Aguzzoli (Invicta Gavasseto) per proteste verso l’arbitro.

Tre turni a Francesco Godano (Ramiseto/Ligonchio) perché, alla notifica del rosso per doppio giallo, offendeva l’arbitro. Una giornata a Bertozzi (Biasola), Sergio (Cadelbosco), Hoxha (Felina), Cabassi e Bertani (Fosdondo) Fall (S.Ilario), Briselli, Bertucci e Minelli (Vetto).