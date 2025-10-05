Squadre di bassa classifica. Chiesanuova-Sangiustese, vietato commettere errori

MONTE SAN GIUSTO

"Ho chiesto di proseguire il percorso e di rimanere più aggrappati al risultato". È quanto l’allenatore Marco Sansovini chiede alla sua Sangiustese per la trasferta a Chiesanuova, una partita che mette di fronte formazioni che hanno accusato un avvio difficile: i rossoblù hanno un punto mentre i locali ne hanno 2 di più. "In settimana – prosegue Sansovini – abbiamo lavorato sui nostri concetti di gioco una grande partecipazione di tutti. La squadra risponde bene condividendo le idee di gioco e ciò facilita il compito". I rossoblù dovranno stare attenti al Chiesanuova. "Si tratta di una squadra che ha fisicità, è brava ad attaccare la profondità e cambia il gioco sugli esterni dove hanno qualità". La Sangiustese risponderà sul campo. "Dovremo cercare di mantenere il possesso della palla e di non perderla per non prendere contropiedi, lavorare anche di squadra spostandoci sul campo come un blocco unico per evitare l’uno contro o essere in inferiorità quando loro sono in possesso del pallone". È un momento difficile per i rossoblù che accusano un peso psicologico dopo l’avvio in salita. "Siamo stati eliminati in Coppa, abbiamo perso tre gare e credevamo di centrare la vittoria con la Jesina dopo essere andati sul doppio vantaggio, invece è arrivato il pareggio. Comunque sia abbiamo mosso la classifica, ora voltiamo pagina e pensiamo al Chiesanuova".