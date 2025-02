Squalifica fino al 30 giugno. Mano pesante su Profili

Mano pesante del giudice sportivo sulla Civitanovese dopo la gara contro l’Avezzano: inibito il presidente fino al 30 giugno, società multata di 600 euro e squalificati il centrocampista Capece e il preparatore atletico Pierdomenico. Pesante sanzione per il presidente Profili. "Espulso – si legge nella motivazione – al termine della gara per avere protestato con veemenza nei confronti dell’arbitro, alla notifica del provvedimento disciplinare gli rivolgeva espressioni offensive e lo inseguiva fino allo spogliatoio reiterando gli insulti. Inoltre, accedeva all’interno dello spogliatoio della terna e, nonostante l’invito ad uscire, si tratteneva per 4/5 minuti reiterando espressioni offensive e minacciose mentre assumeva atteggiamento minaccioso. Uscito dallo spogliatoio si tratteneva al di fuori delle porte, reiterando gli insulti e le minacce". Si tratta della seconda squalifica stagionale per Profili.

La società è stata multata di 600 euro perché "al termine della gara due persone non identificate ma chiaramente riconducibili alla società ospitante facevano accesso al recinto degli spogliatoi per l’indebita apertura dei cancelli e urlavano all’arbitro espressioni offensive e irriguardose". Squalificati per una giornata il centrocampista Giorgio Capece e il preparatore atletico Roberto Pierdomenico.