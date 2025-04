Squalifiche del Giudice Sportivo: Eccellenza, Promozione e Prima Categoria

Le squalifiche del giudice sportivo dall’Eccellenza alla Prima categoria.

Eccellenza. Due turni: Mastrippolito (Maceratese). Un turno: Orlietti (Montefano), Cingolani (Portuali), Strano (Tolentino), De Vito e Verdesi (A. Mariner), Proesmans (Montegranaro), Carta e Dominici (K Sport). Squalificato fino al 23 aprile De Cesare, diesse della Maceratese: "Per aver rivolto all’arbitro espressioni irriguardose. A fine gara". Squalificato fino al 23 aprile Possanzini, allenatore della Maceratese, "per comportamento non regolamentare".

Promozione. Due gare: Cirulli (Valfoglia). Una gara: Tempestilli (Elpidiense Cascinare), Fraternali (Fermignanese), Cannoni (E. Cascinare), Del Pico e Pistola (Vismara), Gibbs (Grottammare), Moretti e Nazziconi (Palmense), Grandicelli e Luchetti (S. Orso), Baldelli e Sciamanna (Valfoglia), Gaia (Pergolese), Bandanera (V. Castelfidardo).

Prima categoria. Due gare. Bartolini (Montemilone Pollenza), Angeletti (San Claudio). Un turno: Quadraroli (Belfortese), Bentivogli (Montemilone Pollenza), Maraschio (Passatempese), Camilletti e Durazzi (Portorecanati).