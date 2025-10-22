Squalifiche. Dorici all’Helvia Recina senza Gelonese

Gelonese dell’Ancona salterà il derby di domenica a Macerata contro i biancorossi di Possanzini. Il giocatore è stato infatti suqalificato per due gare dal giudice sportivo così come Gemini dell’UniPomezia. Un turno è stato comminato a D’Angelo della Recanatese. Il Castelfidardo è stato multato di 200 euro "in quanto – si legge nella motivazione – i suoi sostenitori hanno introdotto ed utilizzato materiale pirotecnico (due fumogeni) che hanno danneggiato il manto sintetico. Si fa obbligo di risarcire i danni se richiesti e documentati". Inoltre il Teramo ha preannunciato reclamo sul la partita contro il Sora.

Oggi l’Ancona sarà in campo alle 15 per la gara di Coppa Italia contro l’Atletico Ascoli. "Sappiamo – dice Maurizi – che a Macerata stanno organizzando la festa per farci lo scalpo, tanto che hanno organizzato anche la loro ’giornata biancorossa’. Quindi non possiamo permetterci il lusso di affrontare l’Atletico Ascoli come vorremmo, anche se chi andrà in campo saprà bene quello che deve fare e come lo deve fare".