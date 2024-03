Stabilite date e formule per la partite al termine della regular season. Playoff, due gare secche il 12 e 19 maggio

Il Dipartimento interregionale della Lega Nazionale Dilettanti ha pubblicato le date dei playoff e dei playout di serie D e della finale di Coppa Italia, nonché il regolamento della fase per l’assegnazione del titolo nazionale.

Per quanto riguarda i playoff, che potrebbero coinvolgere il Forlì, la prima fase (semifinali del girone) si svolgerà il 12 maggio e vedrà fronteggiarsi 2ª classificata contro 5ª e 3ª contro 4ª in gara secca sul campo di chi sarà meglio posizionato al termine della stagione regolare. Non è l’unico vantaggio: seconda e terza supererebbero il turno qualora il pareggio dovesse persistere fino al termine dei tempi supplementari. Il 19 maggio si svolgerà, invece, la finale tra le due vincenti: anche in questo caso in gara unica sul campo della meglio classificata.

Ma c’è un’altra ‘appendice’ della stagione che potrebbe riguardare i biancorossi di mister Antonioli: l’assegnazione del titolo italiano di serie D. È previsto che, al termine della stagione regolare, le nove prime classificate (tutte già promosse in C) vengano suddivise in tre triangolari. Le squadre si incontreranno, con gare di sola andata, il 12, 15 e 19 maggio. Accedono alla fase successiva le tre vincenti la migliore seconda classificata. Le gare di semifinale si disputeranno, con gare di andata e ritorno, il 26 maggio e il 2 giugno, con le classiche regole delle coppe europee (i gol in trasferta non hanno valore doppio; in caso di ulteriore parità, si andrà ai rigori).

La finale scudetto potrebbe svolgersi in gara unica: in tal caso, sarebbe il 9 giugno (previsti i rigori dopo il 90’). Se si preferisse il formato ‘andata e ritorno’, si giocherebbe l’8 e il 12 giugno, con le stesse regole previste per i doppi confronti delle semifinali.

Infine, la Lnd ha stabilito anche la data dei playout: salvezza in palio il 12 maggio in gara unica. Mentre la finale di Coppa Italia (il Forlì è già stato eliminato) si giocherà il 26 maggio in caso di gara unica, il 25 e 29 maggio nell’ipotesi dell’organizzazione in partite di andata e ritorno.

m. lo.