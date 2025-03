Stadio dei Pini quasi pronto. Lo aprirà la Viareggio Cup

Lo stadio dei Pini ormai è quasi pronto per il suo nuovo debutto ufficiale, quello che avverrà il 31 marzo, quando lì si disputerà la finalissima della Viareggio Cup 2025. Intanto il rinnovato impianto viareggino si mostra nelle foto postate con orgoglio dal sindaco Giorgio Del Ghingaro con la stesa del nuovo manto erboso e anche con l’illuminazione notturna della tribuna coi nuovissimi seggiolini bianchi e blu che ricordano un onda del mare. Dopo 6 anni e 8 mesi, la riapertura è finalmente ormai imminente: la finale della Viareggio Cup di lunedì 31 terrà a battesimo l’impianto, ristrutturato con un progetto da circa 12 milioni di euro. Intanto nella mattinata di lunedì, alle 11, al Gran Teatro Puccini di Torre del Lago come tradizione avrà luogo la presentazione della 75ª Viareggio Cup (17-31 marzo) e della 6ª Viareggio Women’s Cup (17-21 marzo): nell’occasione, oltre al calendario di tutte le partite, saranno resi noti i vincitori dei premi (che saranno poi assegnati nella consueta serata di gala del 17 marzo) e le manifestazioni collaterali. Sarà anche ufficializzato il nome del calciatore che leggerà il giuramento di apertura della manifestazione. Al torneo maschile partecipano 24 squadre della categoria Under 18, divise in sei gironi da 4 (gruppo A: 1-2-3; gruppo B: 4-5-6): accedono agli ottavi le prime due classificate di ciascun gruppo più le due migliori terze. La gara inaugurale verrà disputata lunedì 17 marzo allo stadio “Ferracci” di Torre del Lago. Al breve torneo femminile sono invece iscritte 6 formazioni: le vincitrici dei due gironi si qualificano alla finale che è in programma venerdì 21.

Simone Ferro