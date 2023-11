Stadio Franchi. Dopo i giocatori, pulizia nell’area esterna. Magi: "Chiesta dal Comune a Sei Toscana»

Il messaggio dei bianconeri è stato ricevuto: mercoledì scorso staff e squadra si sono recati allo stadio per pulire la parte esterna del Franchi – quella non nella disponibilità dell’Acr Siena – da erbacce, rifiuti e sporcizia: non una soluzione al problema, ma un appello accorato. Ora tutta l’area è stata riportata alla normalità. "Questa mattina – ha scritto sul proprio profilo Fb l’assessore all’ambiente Barbara Magi – abbiamo provveduto a un intervento straordinario di pulizia, richiesto dal Comune a Sei Toscana, per l’area del parcheggio dello stadio, dove erano presenti numerosi rifiuti abbandonati". L’attesa, adesso, è per il 7 dicembre, data in cui il Tar della Toscana si esprimerà sulla revoca della concessione d’uso del vecchio Rastrello e del campo Bertoni all’Acquacalda.