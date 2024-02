Stadio. Operai al lavoro sulla Maratona. Il vento ha portato via la copertura

Era stato portato via dal vento che si era insinuato con forti raffiche sotto l’intelaiatura. Gli operai si sono messi subito al lavoro e così la maratona dello stadio Comunale, in attesa che venga approvato il progetto di rifacimento della struttura, è tornata ad essere coperta dalla grafica. Un rendering della città con i suoi principali monumenti che la fondazione InTour insieme al Comune di Arezzo installò quasi un anno fa alla vigilia della partita contro la Pianese che vide gli amaranto tornare in serie C. Sabato con l’Ancona, con la Minghelli che ricorderà per l’occasione il Pao, sarà quindi al suo posto.