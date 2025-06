Staggia conferma Francesco Rossi per la Seconda categoria 2025-2026

Conferma pressoché totale dell’organico e prosecuzione del legame tra la società e l’allenatore empolese Francesco Rossi. Per il campionato di Seconda categoria 2025-2026, lo Staggia è pronto ad affidarsi ai pilastri dello scorso torneo. In particolare a un gruppo di atleti, perlopiù molto giovane nella media, capace di conquistare la quota della permanenza in categoria in maniera diretta, senza la coda dei playout, per la soddisfazione del presidente Marcello Casprini e dei suoi collaboratori.

"I ragazzi sono disponibili a proseguire il percorso in forza ai colori neroverdi", afferma il direttore generale dello Staggia, Francesco Beccucci (nella foto). "Ripartiremo quindi da una base di squadra già consolidata - aggiunge - e dal contributo di un tecnico che ha saputo fornire una valida impronta al collettivo, nella fase culminante del cammino, a cominciare da febbraio, per la corsa alla salvezza. Un traguardo poi ottenuto comunque in virtù dell’apporto di tutte le componenti".

Il lavoro Insomma va avanti ad opera della dirigenza staggese. Obiettivo a breve termine, individuare altre pedine in grado di appartenere al progetto societario per il nuovo campionato di Seconda, in modo che la rosa possa essere al completo in vista della preparazione che avrà inizio in agosto. Con l’ambiente di Staggia motivato come sempre a sostenere il gruppo nel suo costante impegno sul rettangolo. Anche gli addetti dello staff tecnico hanno scelto la linea della continuità e saranno pertanto al fianco di Francesco Rossi. Un altro punto a favore di uno Staggia chiamato adesso a inserire nella rosa un paio di elementi per arrivare a ventuno effettivi a disposizione del mister per la Seconda categoria 2025-2026. "I contatti sono già avviati", conclude il dg Becucci.

Paolo Bartalini