Stagione 2026. Primo incontro in municipio

Incontro ieri in municipio tra Amministrazione comunale, associazioni di categoria e la Cooperativa Bagnini. Atteso da diversi giorni, l’incontro ha avuto l’obiettivo di definire in anticipo la strategia per una stagione tranquilla e sicura – invernale con il Mare d’Inverno ma, soprattutto, estiva. L’obiettivo principale dell’incontro era quello di discutere e pianificare unitariamente le strategie per la prossima stagione estiva, con un focus particolare sull’utilizzo degli impianti elettroacustici, l’organizzazione di trattenimenti musicali e manifestazioni temporanee. Tuttavia, la discussione ha avuto un respiro più ampio, mirato a definire le linee guida generali per l’estate a venire, tenendo conto delle esigenze della comunità e dei turisti. Il sindaco Mattia Missiroli, ha espresso grande soddisfazione per l’esito dell’incontro, definendolo "proficuo e positivo". Ha sottolineato l’importanza dell’unità di intenti tra tutte le parti coinvolte, affermando che "siamo tutti uniti e dalla stessa parte per costruire insieme il percorso da intraprendere per la prossima estate".

Il sindaco ha fatto riferimento al bilancio positivo delle ordinanze estive, che hanno dimostrato la loro efficacia e validità, anche dal punto di vista giuridico, come confermato dai ricorsi rigettati dal tribunale. Missiroli ha inoltre annunciato che l’ordinanza balneare sarà il primo provvedimento che verrà adottato, fungendo da caposaldo e base di riferimento per eventuali disposizioni future, qualora fossero necessarie. Durante l’incontro, sono state condivise anche le iniziative che verranno realizzate a breve per la prossima edizione di ’Mare d’inverno’, un evento che attira numerosi visitatori e contribuisce alla promozione del territorio. Le misure che verranno concertate congiuntamente tra pubblico e privato fanno parte di un insieme di obiettivi comuni volti a valorizzare le bellezze e la cultura del territorio. L’obiettivo è garantire il divertimento, pur nel rispetto e nell’armonia della località.

"C’è un consenso generale sul fatto che il modello di sviluppo turistico debba essere proiettato sui valori della cultura, dello sport, dell’ambiente e del benessere, offrendo un intrattenimento responsabile e rispettoso della comunità e degli ospiti. Milano Marittima è descritta come un luogo di benessere, qualità e pregio, dove decoro, sicurezza e vivibilità sono valori imprescindibili". Il sindaco ha assicurato che l’attenzione sarà mantenuta alta, con un costante contatto e una continua interlocuzione e sinergia con la Prefettura e le forze dell’ordine, per garantire che questi valori siano sempre rispettati e promossi.

Ilaria Bedeschi