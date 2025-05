Stagione difficile per gli attaccanti della Robur: Galligani miglior marcatore con 7 reti

Dopo la scorpacciata di reti dello scorso anno che erano valse il trionfo in Eccellenza è stata una stagione molto complessa per gli attaccanti della Robur. Il miglior marcatore resta comunque il discontinuo (eufemismo) Galligani con sette reti (e sei assist) in ventinove presenze. Cifre dignitose ma molto lontane rispetto ai 17 gol (e 16 assist) che aveva fornito l’anno precedente. Numeri invertiti per il secondo miglior marcatore stagionale, ovvero Boccardi che ha chiuso con sei gol e sette passaggi vincenti i trentadue gettoni di presenza. Hanno fatto peggio i centravanti però.

Solo cinque i gol di Giannetti (di cui tre nelle ultime giornate contro Fezzanese e Ostiamare) in ventisette apparizioni con due assist a referto. Il suo alter ego Semprini ha invece segnato tre reti (contro Sangiovannese, Trestina e Grosseto nell’ultima della stagione) in diciannove gare condizionato anche dai continui infortuni e dalle quattro giornate di squalifica che si era portato dietro dalla stagione precedente alla Fermana. Nullo il contributo del 2006 Di Gianni che ha messo insieme appena nove presenze senza mai segnare ma soprattutto risultando quasi sempre infortunato. Carbè, non proprio un attaccante ma un centrocampista offensivo, ha invece chiuso la sua prima e realisticamente ultima stagione in bianconero con diciassette apparizioni senza mai brillare.