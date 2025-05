Stagione perfetta. L’Orvietana vince anche il premio ‘Giovani D Valore’

Non è solo riuscita a centrare i play-off, attestandosi la vera autsider della stagione 2024/2025, ma lo ha anche fatto valorizzando i suoi giovani: l’Orvietana ha conquistato la vetta della classifica della 13ma edizione di ‘Giovani D Valore’, l’iniziativa che premia i club più virtuosi nella valorizzazione dei nuovi talenti del campionato e aggiunge punti nella graduatoria delle squadre ripescabili. Il Dipartimento Interregionale ha ufficializzato ieri i punteggi, pubblicando quelli delle prime cinque classificate: Orvietana 629; Montevarchi 575; Trestina 412; Flaminia Civita Castellana 319; Ghiviborgo 267 (arrivato, come gli umbri, ai play off). Le graduatorie, dalle quali sono state escluse le società retrocesse in Eccellenza, comprendono il bonus del 10 per cento previsto per i club che svolgono intero settore giovanile e per la squadra vincente il campionato nazionale Juniores Serie D. Quest’anno il contributo complessivo per i club è passato da 450.000 euro a 1.035.000 euro e sono aumentati i beneficiari, da tre a cinque: prima classificata 50.000 euro, seconda 30.000 mila, terza 20.000, quarta 10.000, quinta 5.000. Per il Siena la ‘zona play out’.