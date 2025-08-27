Stasera c’è il derby Viareggio-Torrelaghese. Amichevole con in palio il 1° Trofeo Puccini

Stracittadina amichevole questa sera alle 20.30 (con ingresso gratuito) allo stadio “Ferracci“ di Torre del Lago dove si affronteranno il Viareggio (che milita in Eccellenza) e la Torrelaghese (Prima categoria) nella prima edizione del Trofeo Puccini, una bella novità che potrebbe diventare una bella “classica“ di fine agosto anche negli anni a venire. A farsi promotore dell’iniziativa, prodigandosi per il buon esito dell’evento, anche l’assessore allo sport del Comune di Viareggio Rodolfo Salemi, che fra l’altro già la scorsa settimana ha sottoscritto il primo abbonamento della stagione del Viareggio Calcio non appena è stata aperta la campagna abbonamenti bianconera 2025/26.

Questa sera al “Ferracci“ non sarà solo calcio ma anche musica. Infatti Dennis Dallan, che coi suoi Titani del rugby metterà a disposizione l’impianto per questa bella amichevole estiva, canterà l’inno nazionale di Mameli prima dell’inizio della partita e poi all’intervallo fra primo e secondo tempo intonerà alcune delle immortali melodie del grande maestro Giacomo Puccini. A cento anno dalla sua scomparsa questo evento sportivo vuole commemorarlo degnamente. E vista anche la gratuità dell’evento c’è da aspettarsi una bella cornice di pubblico in questo ultimo mercoledì d’agosto. Tanta curiosità infatti c’è per vedere all’opera il Viareggio di Walter Vangioni in vista dell’imminente stagione di Eccellenza che per le zebre parte già domenica nell’andata del primo turno di Coppa in trasferta a Castelnuovo Garfagnana (il ritorno potrebbe essere anticipato a sabato 6 settembre, giocando sul sintetico del “Buon Riposo“ a Seravezza). Di fronte al 4-3-3 bianconero (dove il capitano qualora non giochi Carpita potrebbe esser Lollo) stasera ci sarà la Torrelaghese di Riccardo Belluomini, che ha mantenuto l’intelaiatura di squadra della scorsa stagione aggiungendo un rinforzo per reparto. Stasera test amichevole anche per l’altra versiliese di Prima categoria: il Capezzano ospiterà il Corsanico (Seconda) in un altro derby.

Intanto sono stati ufficializzati tutti gli orari di inizio delle gare per la stagione 2025/26 del calcio dilettantistico regionale da parte del C.R.T.: in Eccellenza sino a fine ottobre si gioca alle 15, dal 26 ottobre 2025 alle 14.30 e dal 29 marzo 2026 si torna alle 15; in Promozione, Prima e Seconda categoria si giocherà alle 15,30, dal 26 ottobre alle 14.30, dal 18 gennaio 2026 alle 15, dal 29 marzo 2026 alle 15.30 ed infine dal 19 aprile 2026 alle ore 16.