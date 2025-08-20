Stasera c’è Seravezza-Viareggio. Oggi in campo Camaiore-Scandicci

Stasera amichevole “derby“ fra il Seravezza (Serie D) ed il Viareggio (Eccellenza). Si gioca alle 20.45 sul sintetico del “Buon Riposo“ di Pozzi, sempre nella forma dell’"allenamento congiunto" (con biglietto d’ingresso unico fissato a 5 euro). Ma non è l’unico test di questo mercoledì: giocherà infatti anche il Camaiore, che al Comunale alle 17.30 riceverà lo Scandicci a sua volta neo-promosso in D.

Qui Seravezza. Sempre attivi sul mercato i verdazzurri che rinforzano il parco quote con il 2006 in mezzo al campo Hala Alban, proveniente dalla Juve Stabia. Intanto il club seravezzino si gode la proficua collaborazione con l’Empoli: ad oggi lì c’è il fantasista Edoardo Saporiti in prima squadra in Serie B, Papi Diousse in Primavera, Ahmed Diousse nei Giovanissimi nazionali e Matteo Guccione negli Esordienti (tutti ex Seravezza). E poi le operazioni inverse con l’Empoli che manda in Versilia Francesco Fabri ed Alessio Spatari a fare la D con il Seravezza.

Qui Viareggio. Dopo il test perso 9-0 al Viola Park domenica con la Fiorentina, le zebre oggi si misurano la febbre in vista della Coppa del 31 agosto a Castelnuovo Garfagnana. Ma il ritorno di domenica 7 settembre a Viareggio è già sicuro che non sarà allo stadio dei Pini: l’impianto non sarà pronto per quella data sebbene i lavori di riqualificazione stiano proseguendo. Viareggio-Castelnuovo potrebbe giocarsi sul sintetico al Marco Polo.