STASERA IL POSTICIPO. Se il Ravenna non vince. Cavallino in vetta da solo
L’Arezzo guarderà con interesse al posticipo di questa sera tra Forlì e Ravenna. Se, infatti, i giallorossi non riuscissero a...
L’Arezzo guarderà con interesse al posticipo di questa sera tra Forlì e Ravenna. Se, infatti, i giallorossi non riuscissero a battere la matricola nel derby tutto romagnolo, gli amaranto si ritroverebbero da soli in testa alla classifica dopo due giornate. Alla luce dei risultati del secondo turno, solo il Ravenna può raggiungere in vetta la squadra di Bucchi. Nel frattempo il cavallino si gode il primato solitario grazie alle due vittorie consecutive. Un avvio con 6 punti su 6 non accadeva dal 2008. Allora ci riuscì l’Arezzo allenato da Marco Cari. Il record di successi consecutivi assoluto in serie C appartiene all’Arezzo di Mario Somma, capace di conquistare, nell’annata 2003-04, con 5 successi consecutivi.
Fu l’inizio di una cavalcata culminata con la promozione in B, l’ultima della storia amaranto, già a fine aprile. Il record di vittorie di sempre di tutte le categorie, invece, se lo dividono due squadre: quella della stagione 1955/56, tecnico Andrei (Promozione Toscana) e quella del campionato 2022/23 con Indiani in panchina (serie D)
