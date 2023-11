Stasera in campo. Il Cesena tenta l’aggancio alla Torres in casa dell’Entella

Il Rimini oggi recupera l’11esima gara di campionato, il Cesena la decima. E sarà un vero e proprio big match quello che questa sera (calcio d’inizio alle 20.45) i bianconeri giocheranno sul campo della Virtus Entella. Proprio come il match dei biancorossi contro il Sestri, anche la gara che il Cesena avrebbe dovuto giocare in Ligura a ottobre era stata rinviata a causa del maltempo. Una grande occasione per i bianconeri di agganciare in vetta alla classifica la Torres che, nel frattempo, ha avuto un’uscita a vuoto. Ma l’Entella non può permettersi di perdere ancora terreno, dopo la sconfitta dello scorso turno, di misura, sul campo della Lucchese. Saranno, quindi, novanta minuti di fuoco quelli in programma stasera a Chiavari.

Classifica: Torres 30; Cesena 27; Perugia 24; Carrarese 23; Recanatese, Pescara 21; Pontedera, Pineto 20; Gubbio 17; Ancona 16; Arezzo, Olbia 15; Virtus Entella 14; Lucchese 13; Sestri Levante, Vis Pesaro, Rimini, Spal 12; Juventus Next Gen 11; Fermana 7.