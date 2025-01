Stasera l’anticipo Lecco-Novara di serie C. Serie D: Pro Sesto–Magenta si gioca a porte chiuse

Si gioca questa sera Lecco-Novara, anticipo della ventitreesima gionata del campionato di serie C. I blucelesti nel 2025 sono ancora senza punti e iniziano al Rigamonti-Ceppi un trittico complesso di partite contro un’avversaria storica. Domenica invece si disputerà la sfida più attesa, con l’Alcione che riceve la capolista Padova. E proprio per la concomitanza, nella giornata di domenica, presso la struttura sportiva “Stadio E. Breda” di Sesto San Giovanni, delle partite Alcione-Padova (serie C) e Pro Sesto-Magenta valevole per il campionato Nazionale di Serie D, il Prefetto di Milano, d’intesa con la Società Calcistica Pro Sesto, ha disposto - per esigenze di ordine e sicurezza pubblica - lo svolgimento a porte chiuse della partita “Pro Sesto-Magenta” al Centro Sportivo Kennedy di Milano.

F.D.