Stasera (ore 21.30) allo stadio Del Freo. E domani Capanne-Renella. Torneo delle Frazioni, le semifinali. Prima sfida tra Cerreto e Cervaiolo

Si prospetta uno stadio Del Freo completamente gremito per la due-giorni di semifinali della XX edizione del Torneo delle Frazioni di Montignoso in programma stasera e domani sera. Lo spettacolo in campo e sugli spalti inizierà questa sera, con lo scontro tra Cerreto e Cervaiolo (ore 21.30) anticipato dalla sfida dei Piccoli Amici Cinquale-Cervaiolo (ore 20.15). Sarà previsto nell’occasione un minuto di raccoglimento per la scomparsa di Isa Frediani, cuore pulsante del ristorante "La Fortezza Da Pié" e persona molto conosciuta e benvoluta a Montignoso. L’associazione Giancarlo Paolini e tutta l’organizzazione del torneo rivolgono le più sentite condoglianze alle famiglie Frediani e Giandomenici.

Sul campo i campioni in carica del Cerreto dal tecnico Della Maggiora, privi dell’infortunato ’straniero’ Francesco Della Pina, sostituito da Tommaso Raineri, avranno vita dura contro il Cervaiolo di Ernesto De Angeli che ritroverà anche Manfredi. Domani sera, martedì, sarà la volta dell’incrocio tra le Capanne di Ettore Gassani e la Renella di Giampaolo Landucci(ore 21.30) anticipata dalla stessa partita dei Piccoli Amici (20.15). Si tratta della stessa semifinale del 2023 che coincise poi con la vittoria del torneo da parte dei gialloverdi. Va sottolineato che alla fase finale della competizione sono arrivate quattro formazioni che, chi più chi meno, hanno tutte vinto almeno una volta il trofeo.

Frazioni, fra l’altro, che vantano le tifoserie più accese e colorate del torneo che sicuramente renderanno magica l’atmosfera sugli spalti con le loro coreografie.

Gianluca Bondielli