Stasera torna la rassegna promossa da Orgoglio Amaranto. Appuntamento con gli storici ds

AREZZO

Terzo appuntamento con la rassegna promossa da Orgoglio Amaranto "La storia è qui – Una partita lunga cento anni" che celebra l’anno del centenario dell’Arezzo.

Questa sera al teatro della Bicchieraia il cartellone di eventi è dedicato ai direttori sportivi, agli uomini mercato che in periodi e in campionati diversi hanno vissuto momenti significativi del cavallino rampante. L’evento è intitolato "Costruire e gestire una squadra ad Arezzo".

A partire dalle ore 21 (ingresso libero) saliranno interverranno Giuliano Sili, aretino, cresciuto sotto gli insegnamenti di Guerrino Zampolin e che ha legato il suo nome a varie epoche del calcio amaranto; Vittorio Fioretti, architetto della squadra che conquistò l’ultima promozione in B nel 2004; Walter Martucci, dirigente che rilanciò gli amaranto nel 2010 in serie D dopo un avvio pieno di problemi e che l’anno dopo sfiorò la promozione in C; Paolo Giovannini, attuale direttore generale, l’uomo del presente e del futuro.

