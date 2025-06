Stefano Cassani: nuovo staff tecnico per il Carpi con Godi e Tomasini

È ormai definito lo staff con cui Stefano Cassani lavorerà nella sua prima avventura fra i professionisti sulla panchina del Carpi. Un mix fra il gruppo di lavoro che ha affiancato Cristian Serpini in questi due eccellenti anni e quello con cui il tecnico ravennate ha raggiunto il terzo posto in D a Lentigione. Le conferme saranno due: quella del preparatore dei portieri Luca Malaguti (nella foto con Theiner, Sorzi e Lorenzi), che si prepara a vivere la quarta stagione di fila in biancorosso (cinque compresa quella da giocatore nel 2002-03 in D fra i pali) dopo essere arrivato a giugno del 2022 dal Lentigione, e il preparatore atletico Graziano Araldi, pronto per il terzo anno dopo i due vissuti al fianco di mister Serpini dal 2023. Le due novità saranno quelle del vice di Cassani, il parmense Davide Godi (nella foto), e dell’altro preparatore Samuele Tomasini, che nel nuovo gruppo di lavoro svolgerà il compito di recuperatore degli infortunati, entrambi già con Cassani a Lentigione.

Classe ’96, parmense di Salsomaggiore, Godi ha debuttato l’anno scorso fra i "grandi" arrivando come vice di Cassani a Lentigione a dicembre al posto di Federico Zambelli che aveva cominciato la stagione. Laureato in Scienze Motorie, ha cominciato allenando nel settore giovanile del Salsomaggiore, poi ha fatto il match analyst nelle giovanili del Milan, passando poi a Parma, come match analyst e collaboratore della Primavera guidata da Beggi, rimanendo per 4 anni in gialloblù prima del passaggio a Lentigione. Il 31 enne Tomasini, pure laureato in Scienze Motorie, è invece originario della Romagna e ha svolto il ruolo di preparatore nei settori giovanili, poi nel campionato sammarinese (Cosmos e Libertas), quindi con Riccione e Victor San Marino dove ha lavorato per due anni (Eccellenza e D) con Cassani, che lo ha poi voluto a Lentigione. Per l’annuncio del nuovo tecnico, con cui c’è l’accordo già ormai da tre settimane come anticipato dal Carlino, bisogna attenere la chiusura ufficiale del rapporto con mister Serpini, atteso di rientro dall’estero per venerdì 13. Poi potrà cominciare ufficialmente l’era Cassani.

Davide Setti