Stefano Cassani pronto a guidare il Carpi nella nuova stagione

Dopo un mese vissuto in stand by, il Carpi adesso viaggia veloce verso la nuova stagione.

Stefano Cassani, quest’anno alla guida del Lentigione, è vicinissimo alla panchina che è stata fino a qualche giorno fa di Cristian Serpini.

Per Cassani sarebbe la prima da professionista.

Classe ’89, nato a Faenza, figlio dell’ex ct della Nazionale Italiana di ciclismo, ha intrapreso la carriera di allenatore nei settori giovanili di Solarolo e Sparta Castelbolognese.

A soli 24 anni, subentrando in corso d’opera, ha conquistato la salvezza in Prima con il Castelbolognese. Poi è stato collaboratore tecnico al Cesena, allenando l’Under 17 A e B e guidando per 4 stagioni gli Allievi Nazionali del Ravenna.

Nel 2020-21 Cassani ha allenato gli Allievi Nazionali del Fano, poi è stato vice della prima squadra di C al fianco di Alessio Tacchinardi.

Dopo ha portato alla salvezza in Eccellenza la Del Duca Grama, poi le ultime due stagioni coi playoff centrati in D con Victor San Marino (4° posto a 1,78 di media) e Lentigione (3° posto a 1,87 di media).