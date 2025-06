Stefano Lacchi nuovo allenatore del Barberino Tavarnelle: esperienza e ambizione

Stefano Lacchi è il nuovo allenatore del Barberino Tavarnelle. Esperienza e un curriculum di prestigio per Lacchi che ha sposato l’ambizioso progetto di crescita del club, in attesa dell’ufficialità del ripescaggio in Promozione. Lacchi inizia la carriera a Gualdo Tadino (Umbria), suo paese natale, nel ruolo di centrocampista. Grazie alle sue ottime qualità la Fiorentina lo acquista nel 1989. Nel 1992 con i Viola conquista il Torneo di Viareggio. L’anno dopo, a 19 anni, m ister Gigi Radice lo aggrega in Serie A. Poi gioca per Massese e Gualdo in C1.

Nel 1996 è coinvolto in un tremendo incidente stradale che avrà un lungo strascico giudiziario. Poi varie esperienze in Toscana fra Eccellenza e Promozione. Ottimi risultati nella carriera da allenatore. Lacchi debutta in panchina col Porta Romana, vincendo il campionato di Promozione e raggiunge l’Eccellenza dove rimane alcuni anni. Poi allena sempre in Toscana fra Eccellenza e Promozione Rufina, Sangiustinese, Bucinese, Fortis Juventus, Porta Romana e gli Juniores nazionali del San Donato.

F. Que.