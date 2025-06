Stefano Spagna nuovo attaccante del Trodica, mercato calciatori in fermento

Adesso c’è anche l’ufficialità: Stefano Spagna è un attaccante del Trodica ed è un colpo fortemente voluto dal diesse Mirko Sirolesi. Adesso la neopromossa si è messa sulle tracce di Marco Passalacqua, ma sul difensore c’è anche l’interesse di Matelica e Chiesanuova che sta per chiudere con l’attaccante Filippo Papa, ex Montefano. Il Monturano è sulle tracce della punta Zira. La Sangiustese, che ha confermato anche Lorenzo Pasqualini e Daniele Crescenzi, sta facendo più di un pensiero su Vittorio Guzzini, ex Montefano e Portuali, il quale tuttavia interessa anche l’Aurora Treia. La squadra treiese si è assicurata il centrocampista Ernest Alla e il terzino Riccardo Calamita, entrambi ex Montefano, e sta pensando al portiere Vincenzo Fatone del Chiesanuova o all’esperto Simone David, ex Montefano, considerando che non è affatto scontato che Testa possa rimanere ancora. Per l’attacco l’Aurora Treia, che ha affidato la panchina a Ricci, lo scorso anno alla Castelfrettese, sta prendendo corpo l’idea di arrivare a Fabricio Lovotti, attaccante del Tolentino. Alla Maceratese piace il centrocampista Matteo Baldini, ma l’ex Castelfidardo è finito nel mirino della Clodiense. La Maceratese ha chiesto informazioni sull’attaccante Elio De Silvestro della Fermana e su Tommaso Grassi della Sangiustese. Alessio Bracciatelli non rientra nei piani della squadra allenata da Possanzini, il giocatore potrebbe prendere la direzione verso Fabriano o Jesi. L’allenatore Mirko Savini è la prima scelta della Fermana qualora rimanga in sella Federico Ruggeri. L’Atletico Mariner è alle prese con il problema stadio, la questione è ora dove far giocare la squadra considerando che il Ciarrocchi sarà al centro di un intervento di restyling. Si chiude per Diego Orlietti e Manuel Di Lallo l’esperienza con il Montefano dove potrebbero rimanere Daniele Ferretti e Mattia Martedì. La Vigor Macerata ha affidato la panchina a Marco Moretti dopo 7 stagioni all’Aurora Treia prima nella Juniores regionale e poi nella Prima Squadra in Promozione.