Stengs e Lorran, ora il Pisa si mette le ali. Doppio colpo per rinforzare l’attacco

di Lorenzo Vero

Un fulmine a ciel sereno. Anzi, due. Ma in senso positivo. Sì, perché il Pisa ha battuto due colpi importantissimi sul fronte mercato in entrata. In primo luogo, dopo un interesse già esplicitato nei mesi scorsi, in gran segreto la dirigenza ha trovato l’accordo con il Flamengo per quanto riguarda l’arrivo di Lorran. Trequartista, se necessario anche esterno d’attacco, classe 2006. Dal mancino educato e dal fisico possente, l’accordo tra il club nerazzurro e quello brasiliano è stato raggiunto attraverso la formula del prestito oneroso a 500mila euro con un diritto di riscatto (che diventerebbe obbligo nel caso di promozione) fissato a quattro milioni di euro. Per Lorran, il quale ha segnato il rigore decisivo due sere fa nella finale della Coppa Intercontinentale under-20 contro il Barcellona, il Flamengo si è riservato il 50% sulla futura rivendita del giocatore e che inoltre avrà la possibilità di pareggiare in futuro eventuali offerte per lui, come riportato dall’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio. Inoltre, Lorran, uno dei migliori prospetti del calcio brasiliano, vanta anche trentasei presenze con la prima squadra del Flamengo. Ma non solo lui, a scaldare gli animi del Pisa anche un altro arrivo, quello di Calvin Stengs. Un prospetto che vuole rilanciarsi dopo lunghi infortuni che hanno condizionato la scorsa stagione, la sua seconda al Feyenoord. Oltre a quella maglia, il trequartista (o esterno offensivo) mancino classe 1998 ha vestito anche le divise dell’AZ Alkmaar (dove è cresciuto), Nizza e Anversa. Stengs vanta anche otto partite e tre gol con la prestigiosa nazionale olandese.

Per lui, atteso in città oggi per le visite mediche, la dirigenza del club nerazzurro ha trovato l’accordo con il Feyenoord sulla base del prestito con diritto di riscatto fissato a sette milioni di euro. Una trattativa lampo, questa seconda. Due trattative a sorpresa, come quella che a inizio agosto ha visto arrivare a Pisa Juan Cuadrado. Due innesti che vanno a rinforzare la trequarti a disposizione di Alberto Gilardino, che anche in occasione della conferenza stampa dopo il pareggio contro l’Atalanta aveva elogiato il proprio rapporto con la dirigenza con la quale ha sempre mantenuto un dialogo costante. Adesso, con meno di una settimana alla chiusura della finestra estiva di calciomercato, il Pisa ha voluto mandare un chiaro messaggio alle altre squadre che saranno chiamate nella lotta per non retrocedere.

Adesso, una volta raggiunto l’accordo, non resta per i due calciatori di svolgere le visite mediche e quindi firmare il proprio contratto che si legherà ai colori nerazzurri, prima di definirli calciatori del Pisa.