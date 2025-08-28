Stengs, visite e firma: arriva l’olandese. All in su Bonfanti, il punto delle uscite

Di Lorenzo Vero

Il Pisa è senza dubbio una delle squadre più attive in quest’ultima settimana di calciomercato in Serie A. Due i colpi messi a segno dalla dirigenza nerazzurra per quanto riguarda il reparto offensivo, un altro in procinto di concludersi. Partiamo dai due colpi dall’accordo concluso. Stiamo parlando Calvin Stengs e di Lorran. Il primo, classe 1998 è atterrato nel primo pomeriggio di ieri dall’Olanda a Bologna, recandosi subito al centro Isiokinetic (lo stesso centro nel quale sono passati anche Nzola e Cuadrado) dove ha svolto la prima parte di visite mediche, per poi spostarsi in un’altra sede per ulteriori accertamenti di natura cardiologica. Atteso – al momento in cui stiamo scrivendo – l’arrivo in città, con la firma sul contratto con il Pisa attesa oggi. Stengs arriva dal Feyenoord in prestito con diritto di riscatto fissato a circa 7 milioni di euro.

Arrivata l’ufficialità, il calciatore sarà subito a disposizione di Alberto Gilardino, avendo modo così di lavorare per le due settimane di sosta per le nazionali, prima della sfida quindi con l’Udinese del 14 settembre (ma chissà se già con la Roma non possa essere presente almeno in panchina). Oltre a Stengs, atteso l’arrivo anche di Lorran. Brasiliano classe 2006, il suo arrivo in Italia è previsto nei prossimi giorni a pochi giorni di distanza dopo aver deciso la finale della Coppa Intercontinentale under-20 contro il Barcellona (oltre a contare 36 presenze in prima squadra), la trattativa con il Flamengo si è chiusa con la formula del prestito oneroso a 500mila euro con diritto di riscatto, obbligo in caso di salvezza, a 4 milioni più 50% sulla rivendita in favore dei brasiliani. Intanto, ore calde per la dirigenza per trovare l’accordo con l’Atalanta per il ritorno di Giovanni Bonfanti.

Il Pisa sta spingendo per chiudere la trattativa per il ritorno del difensore classe 2003, tra i protagonisti della promozione. Ultimi giorni di calciomercato, ultime operazioni da svolgere anche in uscita per sistemare i calciatori rimasti fuori dal progetto tecnico. Alessandro Arena è vicino al ritorno in Serie B, in un club che intende lottare ai primi posti come l’Empoli, mentre Mattia Sala dovrebbe tornare in Serie C: vicino il suo trasferimento alla Torres, che avrebbe battuto l’interessamento di club appartenenti al campionato cadetto, dove inizialmente sembrava destinato il centrocampista classe 2005.