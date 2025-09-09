Stop al Don Guido Bibini. Bonvecchi: "Al Chiesanuova è mancato solo il gol»

Affrontare il Tolentino in casa sta diventando un incubo per il Chiesanuova, specie se gioca Tortelli. In 4 campionati di Eccellenza i biancorossi hanno incrociato i cremisi in tre stagioni e li hanno sfidati quattro volte tra le mura amiche (due l’anno scorso complici i playoff): ci sono state solo sconfitte. A Tolentino un pari e un successo per il Chiesanuova... Un tabù interno, con Tortelli che diventa goleador spietato quando si reca dalle parti del "Don Guido Bibini", a segno 5 volte negli ultimi tre incontri. Compreso domenica quando, con una staffilata da fuori ha sorpreso il 2007 Zannotti e regalato il colpaccio ai suoi. Uno stop immeritato per la truppa di Mobili, migliore e più pericolosa dei rivali nel primo tempo con 3 occasioni per Persiani. È stata la classica sconfitta a testa alta. "Il Tolentino – dice il presidente Luciano Bonvecchi – è una sorta di bestia nera, peccato perché ci è mancato solo il gol nel primo tempo e se avessimo segnato sarebbe stato diverso. Non è una consolazione aver perso di misura dopo le precedenti goleade, perché i 3 punti se li son presi loro. C’è amarezza e il calendario ci riserva un avvio tosto visto che andremo a Montecchio. Il torneo mi sembra duro ed equilibrato, quindi i passi falsi andranno evitati il più possibile".

Andrea Scoppa