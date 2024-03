Stop della prefettura all’ipotesi cingoli. Non si trova il campo per Osimana-Montefano, partita rinviata a mercoledì

Osimana-Montefano si giocherà mercoledì. Dove? Non si sa, il comitato regionale ha scritto che lo comunicherà nei prossimi giorni. Il giudice sportivo nazionale ha squalificato il campo dell’Osimana fino al 30 agosto 2025 con effetto immediato, la decisione è stata adottata dopo la partita di Coppa Italia di Eccellenza giocata in Umbria. In un primo momento il Comitato aveva indicato lo Spivach di Cingoli come sede del match, poi la Prefettura di Macerata non ha dato il via libera per questioni di ordine pubblico. E così nel pomeriggio è arrivata la nota che la partita è stata rinviata a mercoledì alle 15 perché evidentemente non è stato trovato un altro impianto. Così il Montefano resterà alla finestra e torna in mente quando i viola sono stati costretti in fretta a trovare un’altra sede dove disputare la partita contro la Maceratese. La società viola lo ha individuato a Villa San Filippo evitando di incappare in probabili sanzioni. Ieri i giocatori hanno sostenuto la rifinitura quando alla fine è stato comunicato che non si sarebbe potuto giocare allo Spivach e si era in attesa di conoscere la nuova sede. "Non importa dove si giocherà, abbiamo lavorato sodo e potremo fare bene su qualsiasi campo". È quanto aveva detto Nico Mariani, allenatore del Montefano "Potremo fare bene su qualsiasi impianto – aveva aggiunto – affrontando il match con la testa e l’atteggiamento giusti"