Stop inatteso per Riccione. La Spal passa di misura

La Femminile Riccione frena sul campo della Spal. Dopo un periodo tutto in positivo, le ragazze della Perla Verde a Ferrara vengono punite da un gol di Ballo. Senza riuscire replicare. "Una partita nel complesso brutta – dice il tecnico della Femminile Riccione, Paolo Genovesio – determinata da un clima emotivo nel quale la direzione di gara non è stata soddisfacente e sufficientemente attenta. Questo non deve essere un alibi perché noi possiamo fare di più. Questa sconfitta ci farà crescere e saremo più maturi nell’affrontare le gare. Le difficoltà di questa gara le conoscevamo. Conoscevamo l’aggressività delle nostre avversarie e noi ci siamo un po’ adeguate mettendoci non troppa qualità nella scelta delle giocate". Il Riccione perde, così, un po’ di terreno rispetto alle primissime della classe in una giornata nella quale la missione non era impossibile.

Serie C. Girone B (18ª giornata): Triestina-Perugia 7-2, L’Aquila-Villorba 2-1, Condor Treviso-Chieti 0-2, Accademia Spal-Femminile Riccione 1-0, Meran-Jesina 2-1, Trento-Sudtirol 2-0, Venezia-Padova 0-0, Vicenza-Venezia 1985 1-3.

Classifica: Meran 44; Trento 41; Sudtirol 36; Venezia 35; Femminile Riccione 34; Venezia 1985 33; Chieti 27; Padova, Villorba 22; Vicenza 21; Jesina, Triestina 18; Accademia Spal 17; L’Aquila 12; Condor Treviso 8; Perugia 0.