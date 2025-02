Stop Ponte Buggianese. Fa festa il Montespertoli

PONTE BUGGIANESE

0

MONTESPERTOLI

1

PONTE BUGGIANESE Rizzato; Prati (8’ st Aiazzi), Lucaccini, Palmese, Chelini, Kapidani (31’ st Gargani), Martinelli, Provinzano (16’ st Sali), Granucci, Asara, Fantini. All. Vettori

MONTESPERTOLI Biotti; Fiaschi (34’ st Liberati), Corradi, Trapassi, Conti, Pecci, Rosi, Anichini (16’ st Corsi), Lotti (34’ st Vangi), Maltomini, Biliotti (28’ st Cremonini). All. Sarti

ARBITRO Scalisi di Carrara

MARCATORE 2’ st Lotti

PONTE BUGGIANESE

Al "Pertini" il Ponte Buggianese di mister Vettori perde per 1-0 contro il Montespertoli, al termine di una gara decisa dal gol di Lotti, ma anche da un terreno di gioco quasi al limite della praticabilità e da qualche decisione piuttosto rivedibile della terna. Il primo tempo è tutto un monologo del Ponte Buggianese, che cerca la via del gol provando a giocare palla a terra, nonostante un campo in pessime condizioni. Ci prova due volte Granucci, ma Biotti è attento. Anche Asara mette alla prova l’estremo difensore del Montespertoli, che manda in angolo il tiro scagliato dal giovane mediano biancorosso. Attorno al 20’ i ragazzi di Vettori costruiscono una buona azione, con Granucci che prende palla e parte forte verso la porta avversaria. Il centravanti pontigiano allarga poi la sfera a Martinelli, che di prima intenzione serve Fantini: l’attaccante biancorosso prova la conclusione al volo ed in acrobazia, ma Biotti con un volo plastico la toglie dallo specchio.

L’episodio che decide il match arriva ad inizio ripresa: il Montespertoli butta la palla verso Biliotti, che si aggiusta il pallone con l’ausilio del braccio, ma l’arbitro fa proseguire. A quel punto Maltomini passa la sfera a Lotti, bravo poi a scartare Rizzato e a infilare in diagonale il gol dell’1-0. La rete mette alle corde il Ponte Buggianese, che tenta una reazione con i cambi. È proprio il neo-entrato Aiazzi a tirare a tu per tu con Biotti, che però è ancora una volta bravo ed attento. Anche Fantini ed Asara ci provano da fuori area, ma le loro conclusioni sono troppo centrali. Montespertoli che controlla la gara e esulta al triplice fischio: brutto ko per il Ponte Buggianese, che rimane ancora invischiato nella lotta salvezza.

Simone Lo Iacono