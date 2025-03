Stop Ponte Buggianese. Spettro retrocessione

Ponte Buggianese 1 Sporting Cecina 2: Rizzato, Ferrari (1’ st Sali), Lucaccini (29’ st Prati), Provinzano (1’ st Aiazzi), Palmese, Kapidani (37’ st Chelini), Martinelli, Pievani, Fantini, Sgherri, Granucci. A dispione: Calu, Sanzone, Birindelli, Asara, Bellandi. All. Vettori.SPORTING CECINA: Cappellini; Fiorentini, Fiorini, Ghilli (29’ st Giovannucci), Startari, Cionini, Brizzi, Diagne, Skerma (39’ st Fofana), Lika (2’ El Falahi), Olivotto (45’ st Lorenzini). A disp. Gliatta, Pozzobon, Moroni, Foti, Di Tanto. All. Miano.Arbitro: D’Orsi di Pisa.Marcatori: 8’ Diagne, 18’ st Granucci, 43’ st Fiorini (rig.).

Sconfitta pesantissima per il Ponte Buggianese che cade al Pertini contro lo Sporting Cecina. Retrocessione più vicina per gli uomini di Vettori, punti a due minuti dal novantesimo dal gol vittoria di Fiorini su calcio di rigore.

La cronaca. Il Cecina trova l’1-0 all’8’, al termine di una bella incursione sulla fascia sinistra di Lika, che mette un pallone in mezzo per Digne, che col piatto destro riesce a battere Rizzato. Nella ripresa il Ponte Buggianese prova a metterci più ardore, inserendo Sali, Aiazzi, Prati e Chelini. Le mosse tentate da mister Vettori sembrano funzionare, perché al 63’ i pontigiani trovano l’1-1, al termine di un’azione insistita grazie al solito Granucci. All’88’ arriva l’azione che decide l’incontro: incursione di Olivotto e cross che sbatte sulla mano di Chelini. È enalty che Fiorini trasforma in gol, regalando così la vittoria alla squadra livornese.

Simone Lo Iacono