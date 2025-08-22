Storie di Carpi e Juve Da Allegri alla Next Gen

Quel 20 dicembre di 10 anni fa un lancio divenne icona, impresso per sempre nell’allegoria del calcio italiano. Domani – quando il Carpi ospiterà al Cabassi la Juve Next Gen per il debutto nel campionato di Lega Pro – saranno passati oltre 3500 giorni da quel Carpi-Juve di Serie A al Braglia, in cui il tecnico bianconero Max Allegri lanciò al cielo la sua giacca dopo il gol del possibile 3-3 biancorosso fallito da Lollo nel finale. Un frame che ciclicamente, almeno una decina di volte all’anno, viene riproposto da tv e social quando si parla del neo mister rossonero e che nei tifosi biancorossi un po’ più attempati fa scendere qualche lacrima. La Juve segnò, in qualche modo, dieci anni fa il punto più alto della storia del calcio carpigiano. Quel Carpi-Juve 2-3 aperto dal vantaggio di Borriello e griffato dal ribaltone firmato Mandzukic-Pogba, portò quasi 19mila spettatori allo stadio (14.046 paganti e 3.709 abbonati) e più di 450mila euro di incasso che sono (e resteranno probabilmente) il record assoluto della storia biancorossa. Il Carpi ri-castorizzato da qualche mese stava battagliando per risalire la classifica e con un ritorno col ritmo da Europa League (24 punti in 19 gare, contro il 14 dell’andata) arrivò a giocarsi la salvezza nei 270’ finali. Ancora con la Juve, perché a 3 gare dalla fine – era il primo maggio del 2016 – toccò alla squadra di Castori vedere sul campo la festa dello scudetto bianconero appena conquistato.

Quella Juve con la pancia piena però non fece sconti, battendo i biancorossi 2-0 (Hernanes e Zaza dopo il miracolo di Buffon su Verdi sullo 0-0) e permettendo al Palermo (comodo 2-0 sulla Samp, con Viviano portiere blucerchiato che pur sotto nel punteggio venne ammonito per perdita di tempo…) di effettuare l’aggancio al terz’ultimo posto. Il suicidio con la Lazio, abbinato al pari rosanero a Firenze mandò Bianco e soci a -1 prima dell’inutile successo di Udine, mentre la squadra di Zamparini banchettò col Verona già spacciato, rimandando il Carpi in B. Un finale amarissimo della favola, che dieci anni dopo riporta la Juve, la Next Gen però, contro i biancorossi. Niente Castori e Allegri, questa volta ci saranno Cassani e Brambilla, ma visto il clima agostano difficilmente avranno giacche da far volare.

Dal campo. A parte Forapani e Tcheuna (ancora fermo), tutti disponibili. Nel 3-4-2-1 rispetto alla Coppa dentro Rigo a sinistra con uno fra Cortesi (recuperato) e Stanzani che affiancherà Casarini dietro a Gerbi. Nei bianconeri pronto Okoro dal 1’ con Guerra in attacco.