Strettoia vince 2-1 contro La Collina e si qualifica ai quarti del Torneo delle Contrade

la collina

1

strettoia

2

LA COLLINA: Landi (Petrucci), Zucchelli (Filiè), Salvatori, Hamza (Macrì), Rizzo, Geltrude (Checchi), Aliboni, Cacioppo, Ricci (Giannotti) Marcellusi, Grotti (Andrade). All. Marsili.

STRETTOIA: Tarabella (Di Lena), Buselli (Cipollini), Sacchelli, Quadrelli, Moriconi M., Donati, Torcigliani (Bascherini), Tonacci (Venturini), Verona, Di Martino (Marku), Viviani (Venè). All. Iori.

Marcatori: 5’ pt Cacioppo; 4’ st Sacchelli, 8’ st Tonacci.

PIETRASANTA – Lo Strettoia batte 2-1, in rimonta, La Collina e vince matematicamente il girone A del Torneo delle Contrade guadagnandosi la qualificazione ai quarti di finale. Partita iniziata in salita, quella dei ragazzi di Marco Iori, perché La Collina, giovane ed intraprendente passa in vantaggio dopo pochissimi minuti, grazie a Cacioppo che beffa Tarabella con una conclusione deviata da un difensore. Da lì in poi lo Strettoia, squadra forte ed esperta, preme ma non passa, anzi è sempre La Collina a rendersi pericolosa con Hamza prima e Aliboni poi. Nella ripresa, dopo un nuovo tentativo di Ricci la partita prende la direzione congeniale allo Strettoia. Sacchelli pareggia di testa su angolo di Di Martino, poi ci pensa Tonacci a ribaltare tutto, dopo un bel fraseggio conclusosi con un pallonetto al portiere.

"Partita iniziata in salita - commenta Iori -, ma siamo sempre rimasti in partita sbagliando anche più del dovuto, nonostante un continuo possesso di palla. Nella ripresa però abbiamo concretizzato ed il risultato sarebbe potuto esser ancora più largo". Non fa drammi Andrea Gertude capitano de La Collina: "La sconfitta chiaramente brucia, ma non ci aspettavamo di fare così bene, sotto il profilo del gioco. Siamo giovani, ma abbiamo dato del filo da torcere ad una squadra destinata a giocarsi la vittoria finale".

Classifica: Strettoia 6; Marina e La Collina 0. Stasera si torna in campo con la 2° giornata del gruppo B: Tiglio/La Beca-Brancagliana.

Sergio Iacopetti