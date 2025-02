Su Tvrs. Domenica in diretta la gara della Maceratese

Un fine settimana davanti al piccolo schermo per seguire la Maceratese e il big match Aurora Treia-Trodica. Sabato alle 15 le telecamere di Tvrs saranno a Treia dove la formazione di Nocera avrà di fronte la capolista del girone B di Promozione. Per l’Aurora è l’occasione per assicurarsi punti per salire in classifica, mentre per la capolista Trodica per continuare la marcia verso l’Eccellenza. Il giorno dopo si potrà seguire in diretta Urbino-Maceratese, a partire dalle 15 la gara del campionato di Eccellenza sarà trasmessa su Tvrs, canale 13 e in contemporanea in streaming sul sito tvrs.it. Si tratta di una partita in cui la Maceratese dovrà fare bottino pieno per non perdere di vista la capolista K Sport Montecchio Gallo che vanta un punto di vantaggio sui biancorossi di Possanzini. Come sempre la telecronaca delle due partite sarà arricchita da un commento tecnico affidato a un affiliato dell’Assoallenatori delle Marche