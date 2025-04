Subbiano retrocede in Prima Categoria, Audax Rufina fermato ai playoff

Domenica amara per il Subbiano. I gialloblù di Alessio Guidotti, a lungo fuori dalla zona rossa della classifica di Promozione, cadono nella domenica più importante. Una sconfitta di misura quella del Subbiano che significa Prima categoria. E dire che la formazione aretina poteva contare su due risultati su tre. In caso di parità al 90’ spazio ai supplementari dopo il pareggio avrebbe premiato chi giocava in casa, ovvero chi era meglio piazzato alla fine della regular season. Ed invece ecco la beffa, maturata al 75’ con il gol firmato da Zepponi che ha condannato il Subbiano alla retrocessione.

Si ferma invece l’avventura dell’Audax Rufina ai playoff: il Fiesole passa all’83’ con Gigli e vola in finale dove ci sarà il Casentino Academy (domenica prossima). I gialloverdi di Bonini, a riposo per aver attivato la forbice, avranno due risultati su tre per passare il turno.

In Prima categoria il Bibbiena è stato eliminato nell’anticipo del 25 aprile in casa dell’Atletico Piancastagnaio. Gli amiatini nel prossimo turno affronteranno il Cortona Camucia di Giulio Peruzzi che ha espugnato il campo del Torrenieri per 2-0 (Mao e Petica).

Nelle sfide salvezza c’è da registrare la retrocessione dello Spoiano. L’Arezzo Football Academy compie l’impresa e va a vincere per 2-0 in casa dei gialloblù grazie alle reti di Catalano e Spartà. Per mister Iacomoni una salvezza dal sapore a dir poco dolce dopo aver preso in corsa la panchina degli amaranto, per lo Spoiano dopo un decennio il ritorno in Seconda categoria per ripartire con un nuovo progetto. Retrocede anche il Marciano Cesa Valdichiana che in casa viene superato per 2-0 dal Ponte d’Arbia. La formazione rossoblù si congeda al termine di una stagione amara dove i playout sono arrivati a causa di una flessione soprattutto nel girone di ritorno in termini di risultati.

In Seconda categoria la Fratta Santa Caterina vince ai tempi supplementari in casa contro il Pratvecchio. Di La Ferla la rete che vale la finalissima contro la Fratticciola in un derby che si preannuncia infuocato vista la posta che mette in palio la sfida tra due realtà separate da alcune centinaia di metri. Retrocede in Terza categoria il San Marco che in casa del Pestello cade per 3-1 al termine dei due tempi supplementari. Nell’altro girone vittoria di misura del Pelago sul Caviglia che elimina la formazione valdarnese dalla corsa verso la finale playoff.