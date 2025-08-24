Subito due derby. Prime vere battaglie Rolo e Arceto

Prime gare ufficiali di Coppa Italia per il calcio dilettanti.

In scena (ore 17.30) soltanto l’Eccellenza col primo round dei quadrangolari e tutte le 6 reggiane impegnate, mentre la Promozione sarà in campo domenica prossima con l’esordio di campionato.

Primi impegni a settembre invece per Prima, Seconda e Terza categoria che inizieranno con le relative Coppe.

Oggi subito due derby affascinanti: per il terzo anno di fila fra Serie A dei Dilettanti e Promozione, si ritrovano Arcetana e Vianese con organici rinnovati, ma entrambe hanno puntato sulla riconferma dei rispettivi timonieri Borghi e Sarnelli.

Nei locali indisponibile il difensore Andreotti infortunato, mentre negli ospiti è out il terzino mancino Silvestro squalificato e sarà gara particolare per il regista rossoblù Bernabei, ex capitano arcetano.

Sul match, ecco l’opinione del difensore dell’Arcetana Antonio Barbati: "Le sfide come quella che ci attende sono sempre molto motivanti, quindi ben vengano anche in questa fase iniziale della stagione. Qualsiasi sarà il risultato, il duello con gli “Scoiattoli” sarà un’ottima occasione per metterci sùbito alla prova su un palcoscenico di prim’ordine e per capire ancora meglio a che punto siamo. In buona sostanza, ne ricaveremo indicazioni preziose pure in ottica campionato".

Derby dalle mille sfaccettature nella Bassa fra il Rolo dell’esperto e confermato mister Lauro Bonini reduce dal ritiro in Val di Fassa e la matricola Campagnola al suo secondo campionato di Eccellenza grazie al ripescaggio tramite i play-off vinti a livello di girone sotto la guida del trainer Mattia Manfredini.

Partenza in salita per la Brescello Piccardo che inaugura il triennio dell’era di mister Andrea Fontana col rinnovato quanto ambizioso Fiorenzuola che solo due anni fa calcava i palcoscenici della Serie C. I gialloneri puntano a migliorare le precedenti due stagioni, ricche di soddisfazioni e sempre in crescita fino ad arrivare ad un quinto posto senza play-off a causa del gap dalla seconda superiore ai 6 punti; out il regista Buffagni che deve scontare una giornata di squalifica dall’ultima edizione. Nei piacentini figura il puntero Carrer ingaggiato in estate dalla Vianese, mentre è stato svincolato da pochi giorni il centrocampista Bandaogo, prelevato sempre dal club rossoblù.

Esordio casalingo anche per il Fabbrico del blindato trainer Galantini che, nell’anno del suo centenario, incrocia la matricola modenese Atletic CdR Mutina, vincitore indiscusso dell’ultima stagione di Promozione, rinforzata anche dal guardiano ex di turno Auregli. Sarà la prima domenica senza lo storico presidente Fabrizio Oliva, scomparso lo scorso luglio.

IL PROGRAMMA

Coppa Italia Eccellenza

Memorial Sanguanini

primo turno.

Girone 2: Brescello Piccardo-Fiorenzuola a Castelnovo Sotto; Fidentina Borgo S.Donnino-Salsomaggiore.

Girone 3: Arcetana-Vianese; Real Formigine-Terre di Castelli. Girone 4: Fabbrico-Atletic Cdr Mutina; Rolo-Campagnola.

I prossimi due turni si giocheranno sempre di mercoledì (10 settembre e 1 ottobre) e al termine si qualificheranno alla fase successiva, articolata in ottavi di finale in gara unica, le prime classificate e le 7 migliori seconde dei 9 quadrangolari previsti.