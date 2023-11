Successo chiave in ottica playoff. Montefano, colpaccio in trasferta:. Papa e Di Matteo show, Monturano ko

MONTURANO

1

MONTEFANO

2

MONTURANO: Fall, Paniconi, Frinconi, D’Amicis (49’ Adami Gianluca), Finucci, Antolini (49’ De Carolis), Islami (84’ Tracanna), Loviso, Rotondo, Bracalente (84’ Ezzaitouni), Alouan (74’ Nacciarriti). All. Cuccù.

MONTEFANO: David, Calamita, De Luca G. (94’ De Luca E.), Alla, Monaco, Postacchini, Di Matteo, Sindic (88’ Camilloni), Papa (84’ Stampella), Palmucci (69’ Pjetri), Bonacci. All. Mariani.

Arbitro: El Houssine El Moushini di Pesaro.

Reti: 20’ Papa, 62’ Rotondo, 63’ Di Matteo.

Ammoniti: Bonacci, Di Matteo, David, Tracanna. Corner: 6-2. Recupero: 2’+5’.

Vittoria esterna del Montefano che passa sul campo del Monturano. Sono i locali a creare al 6’ la prima occasione con Alouan. Immediata la risposta degli ospiti con Palmucci, il cui tiro viene murato sulla linea. Al 12’ su un cross rischia la frittata Fall, che rimedia parando in due tempi dopo che la sfera aveva battuto sulla parte alta della traversa. Al quarto d’ora si vede il Monturano, ci prova Frinconi, quindi è Postacchini a salvare su una palla non trattenuta da David. Al 20’ il vantaggio del Montefano: lancio di Sindic per lo scatto di Papa che si invola verso Fall e lo supera con un preciso diagonale. Al 25’ Monaco ci prova su punizione, Fall respinge, riprende Di Matteo che spara sull’esterno della rete. La ripresa si apre con un’iniziativa di Bonacci che crossa in area, Di Matteo in tuffo mette sul fondo. Risponde Bracalente, gran tiro da fuori respinto coi pugni da David. Al 17’ st il pari del Monturano: punizione di Loviso, in area svetta Alouan che fa centro. Passa appena un minuto e gli ospiti si riportano avanti: Palmucci salta un paio di avversari ed entra in area, appoggia per Papa che tira in porta, rimpallo e nei pressi della linea Di Matteo la spinge in rete. Il Montefano ci prova ancora alla mezzora con Papa, mentre nel finale il Monturano tenta il tutto per tutto. Al 42’ st su una corta respinta, Tracanna spara fuori da buona posizione. L’ultima opportunità nel recupero: punizione per lo specialista Loviso, blocca David.