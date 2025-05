Successo del 2° Memorial Giorgio Domenichini: Parma trionfa sulla Fiorentina

Grande successo del 2° Memorial ’Giorgio Domenichini’ con un’importante passerella di giovani talenti che ha affasciato il numeroso pubblico della rassgena organizzata al ’Tanca’ dal Canaletto Sepor. Tra tutti è spiccato Sinaly Doukoure, classe 2013, il più giovane del torneo, che ha trascinato il Parma alla vittoria sulla Fiorentina nella finale Under 14. I ducali hanno avuto la meglio sui viola anche grazie alle prodezze di Thomas Musella e Marco Bellarosa, aggiudicandosi pure il 1° trofeo Città della Spezia 2025’. L’evento, patrocinato dal Comune di Spezia, nasce con l’idea di ricordare l’indimenticabile Giorgio Domenichini, vice presidente del sodalizio canarino per oltre un trentennio, che entrò in società per seguire la crescita calcistica del figlio Marco che, con il tecnico Vittorio Braguzzi, vinse per due anni consecutivi il titolo Allievi regionali nel 1974 e nel 1975 per poi passare alla Fiorentina. Per Marco Domenichini poi una brillante carriera da tecnico come vice di Luciano Spalletti in squadre di serie A, allo Zenit San Pietroburgo (Russia) e ora alla guida della nazionale italiana. Al terzo posto la Juventus che ha superato i gialloblù di casa Leonardo Casavecchia, a loro volta usciti imbattuti nelle eliminatorie contro Spezia e Fiorentina. Grande merito va al direttore organizzativo canarino Fabrizio Vaccarini e al responsabile manifestazioni Marco Biso che hanno ringraziato tutti i dirigenti e collaboratori per il successo della prestigiosa rassegna. Alle premiazioni è intervenuto lo staff di casa con a capo la presidente Sabrina Benassi, Marco e Barbara Domenichini e Nicola Sanguinetti, figli e nipote del compianto Giorgio, Alberto Giarelli, assessore allo Sport del Comune della Spezia, il presidente Figc regionale Giulio Ivaldi, il vice Giovanni Pampana e il delegato provinciale Figc Doriano Crovara.

I premi individuali al miglior portiere Davide Nichitean (Juventus), al capocannoniere Edoardo Annibale (Canaletto), al miglior giocatore Sinaly Doukoure (Parma), al giocatore più tecnico Tommaso Di Salvo (Fiorentina), a tutti gli allenatori Leonardo Casavecchia (Canaletto), Marco Spagnoli (Spezia), Claudio Bartolini (Fiorentina), Marco Viscione (Parma), Pietro Magri (Juventus), Simone Chinelli (Inter) e agli arbitri delle finali Gabriele Longo, Lorenzo Morlacchi e Luca Ciuffardi. Risultati. Girone A: Canaletto-Spezia 0-0, Spezia-Fiorentina 0-2 (Di Salvo, Più), Fiorentina-Canaletto 1-1 (Canu, Annibale). Girone B: Parma-Juventus 1-0 (Aut. Lanzieri), Inter-Juventus 0-0, Inter-Parma 0-2 (Bellarosa, Ferraro). Finali. 5°/6°posto: Spezia-Inter 2-4 (Busani, Spinetti; Pacciolla 2, Bonaventuri, Multari); 3°/4° posto: Canaletto-Juventus 1-4 (Annibale; Chianese, Amadio 2, Owomo), 1°/2°posto: Parma-Fiorentina 4-2 (Bellarosa, Musella 2, Doukoure; Duranti, Remorini).

Ilaria Gallione