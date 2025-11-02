Successo del monticelli. Camerino attacca, il portiere è insuperabile
Monticelli 1 Camerino 0 : Canullo, Vallorani, Fabi Cannella, Sosi, Diarra, Filipponi (30’ st Gabrielli), Petrucci, Galiè (40’ st Rociola), Galli (16’...
Monticelli
1
Camerino
0
: Canullo, Vallorani, Fabi Cannella, Sosi, Diarra, Filipponi (30’ st Gabrielli), Petrucci, Galiè (40’ st Rociola), Galli (16’ st Juba; 40’ st Santoni), Mariani Gibellieri, Vespa (30’ st Marini). All. Stallone.
CAMERINO: Bartoloni, Cicci (30’ st Martellucci), Corazzi, Di Luca (12’ st Carnevali), Ferretti, Maccioni, Scotini, Frinconi, Gubinelli (16’ st Barilaro), Raponi (12’ st Jachetta), Staffolani (1’ st Marchionni). All.: Giacometti.
Arbitro: Del Piccolo di Pesaro.
Rete: 14’ Vespa
Vespa segna, Canullo protegge la porta. È la formula vincente di un Monticelli che supera di misura il Camerino e raccoglie tre punti preziosi per risalire la classifica, mentre la squadra di Giacometti frena ancora: solo 1 punto nelle ultime 3 uscite. Il Monticelli sblocca la gara al 14’ quando Petrucci indovina il corridoio giusto per servire Vespa il cui sinistro spedisce il pallone alle spalle di Bartoloni: 1-0. Non si fa attendere la reazione del Camerino che trova nel portiere un ostacolo insormontabile.
