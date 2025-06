Successo per i tornei di calcio degli ingegneri a Macerata

"Abbiamo avuto il plauso di tutti per l’organizzazione, è stato un lavoro di squadra ed ogni cosa è andata per il verso giusto, riuscendo a gestire la partecipazione di circa 1.300 ingegneri provenienti da ogni regione d’Italia". Sono le parole di soddisfazione espresse da Alessandro Mecozzi dell’Ordine degli ingegneri di Macerata all’indomani della conclusione degli impegnativi tornei di calcio a 5, calcio a 7 e calcio a 11 che da giovedì a domenica scorsi sono stati disputati sui campi della nostra provincia.

Sul piano agonistico le tre formazioni maceratesi non si sono qualificate per la fase finale che si disputerà di nuovo qui a settembre (con la bellezza di 20 squadre partecipanti), ma in compenso la compagine del calcio a 11 è rimasta fra le migliori 16 d’Italia e non scivolerà nel campionato "Silver" (cioè in quello in cui militano invece calcio a 5 e calcio a 7).

Dopo l’estate torneranno così a Macerata per contendersi lo scudetto del calcio a 11 le seguenti rappresentative di ingegneri: Ancona, Perugia, Roma e Bergamo ("Gold"), Teramo, Catanzaro, Cosenza e Padova ("Silver").

